Как будут работать ЦОНы в Актау в праздники

В преддверии Дня Конституции в мангистауском филиале «Правительство для граждан» предоставили график работы ЦОНов и специализированных ЦОНов.

Фото из архива Lada.kz

В связи с празднованием Дня Конституции центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 30 августа.

Отметим, что 31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 09:00 до 13:00 часов, - уточнили в филиале.

С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику – с 09:00 до 18:00 часов, дежурные ЦОНы – до 20:00 часов. При этом, спецЦОНы в будни будут работать до 18:00 часов, дежурные по субботам – до 13:00 часов.