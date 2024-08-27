Жители 17 микрорайона без электроэнергии из-за повреждения кабеля

В редакцию Lada.kz обратились с жалобой жители 17 микрорайона. По словам горожан, они с 12 часов дня сидят без электроэнергии. В ГКП «АУЭС» сообщили, что в данном микрорайоне произошло повреждение кабеля.
По словам жителей 17 микрорайона, они уже более пяти часов сидят без электроэнергии.
В 12 часов дня они обещали дать элетроэнергию через два часа. Время уже седьмой час вечера, а мы до сих пор остаемся без электричества, говорят, что ищут место повреждения кабеля. У нас не только нет света, но и воды, - жалуются горожане.
В ГКП «АУЭС» сообщили, что в данном микрорайоне произошло повреждение кабеля.
При земляных работах поврежден кабель в 17 микрорайоне (РП2), в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В настоящее время бригада «АУЭС» работает на месте. В отношении компании составлен Акт. Точное время, когда дадут электроэнергию, не можем сказать. Бригада работает. Еще пару часов, - сообщили в пресс-службе ГКП «АУЭС».
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