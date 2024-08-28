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27.08.2024, 19:15

Новые светофоры устанавливают на 12 перекрёстках Актау

Общество 0 1 685 Александр Рыжих

На 12 перекрёстках и шести пешеходных переходах города ведутся работы по замене старых светофоров. Об этом сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото Лианы Рязанцевой
Фото Лианы Рязанцевой

В Актау ведется работа по обновлению светофоров на 12 перекрестках Актау. Помимо этого, шесть новых светофоров установят на нескольких пешеходных переходах.

Обновить светофоры планируют по следующим адресам:

- на перекрестке возле торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне;
- возле ЖК «Тамшалы» в 14 микрорайоне;
- здание №38 в 8 микрорайоне;
- возле магазина «Акку» в 3 микрорайоне;
- возле магазина «Мангышлак» в 3 микрорайоне;
- возле торгово-развлекательного центра «Актау» в 16 микрорайоне;
- возле магазина «Лидер» в 16 микрорайоне;
- возле управления полиции в 24 микрорайоне;
- возле пожарной части в 23 микрорайоне;
- возле Белого рынка в 31А микрорайоне;
- на перекрестке в районе предприятия «МРЭК» в 29А микрорайоне;
- возле акимата Мангистауской области в 14 микрорайоне.

Кроме того, новые пешеходные светофоры будут установлены по следующим адресам:

- между 32А и 32Б микрорайонами;
- между 11 и 11А микрорайонами, возле кафе «Шик»;
- между 12 и 13 микрорайонами, возле магазина «Анвар»;
- 15 микрорайон, в районе амфитеатра;
- между 29А и 29 микрорайонами, возле торгового центра «Ak kala mall»;
- между 16 и 27 микрорайонами, возле торгового центра «Байтерек».

Работы начались в июле. Завершение работ планируется в конце сентября, - сказал Асхат Нурмухан, руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
Ещё один светофор для пешеходов забыли установить на перекрестке 5-6-4а. Лада, подскажите им пожалуйста.
27.08.2024, 20:04
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