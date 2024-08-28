Новые светофоры устанавливают на 12 перекрёстках Актау

На 12 перекрёстках и шести пешеходных переходах города ведутся работы по замене старых светофоров. Об этом сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото Лианы Рязанцевой

В Актау ведется работа по обновлению светофоров на 12 перекрестках Актау. Помимо этого, шесть новых светофоров установят на нескольких пешеходных переходах.

Обновить светофоры планируют по следующим адресам:

- на перекрестке возле торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне;

- возле ЖК «Тамшалы» в 14 микрорайоне;

- здание №38 в 8 микрорайоне;

- возле магазина «Акку» в 3 микрорайоне;

- возле магазина «Мангышлак» в 3 микрорайоне;

- возле торгово-развлекательного центра «Актау» в 16 микрорайоне;

- возле магазина «Лидер» в 16 микрорайоне;

- возле управления полиции в 24 микрорайоне;

- возле пожарной части в 23 микрорайоне;

- возле Белого рынка в 31А микрорайоне;

- на перекрестке в районе предприятия «МРЭК» в 29А микрорайоне;

- возле акимата Мангистауской области в 14 микрорайоне.

Кроме того, новые пешеходные светофоры будут установлены по следующим адресам:



- между 32А и 32Б микрорайонами;

- между 11 и 11А микрорайонами, возле кафе «Шик»;

- между 12 и 13 микрорайонами, возле магазина «Анвар»;

- 15 микрорайон, в районе амфитеатра;

- между 29А и 29 микрорайонами, возле торгового центра «Ak kala mall»;

- между 16 и 27 микрорайонами, возле торгового центра «Байтерек».