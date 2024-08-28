В Актау осужденному из-за нарушений заменили условный срок на реальный

В Актау осужденному из-за многочисленных нарушений порядка пробации заменили условный срок на реальный. Об этом сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Мангистауской области.

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Так, в Актау осужденный на два года ограничения свободы за кражу неоднократно нарушал порядок отбывания наказания: трижды отсутствовал по месту жительства, не выполнил обязательные 100 часов принудительных работ в течение года и дважды пропускал отметки в пробационной службе. Кроме того, был привлечен к административной ответственности по статье 440 КоАП РК за появление пьяным в общественном месте.

Сотрудники пробации направили представление в суд о замене вида наказания. В результате суд ужесточил наказание и заменил его на арест. Он будет отбывать свой оставшийся срок в учреждении УИС. Этот случай подчеркивает важность соблюдения условий пробации и строгий контроль за нарушителями, - сообщили в ведомстве.

Ранее такое же наказание получил житель Жанаозена, осужденный за пьяную езду.