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28.08.2024, 11:20

Миллионы из бюджета за несуществующих детей: в Мангистау 12 частных детсадов обвинили в мошенничестве

Общество 0 1 372 Алия Шарипова

В Мангистауской области прокуроры выявили многочисленные нарушения в детских садах. Заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Хищение».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщается, органы прокуратуры Мангистауской области проводят проверки дошкольных образовательных организаций.

В результате установлены нарушения в области санитарных норм, пожарной безопасности, трудового законодательства, образовательной и медицинской деятельности.

В настоящее время по завершенным проверкам возбуждено около 600 административных дел, наложены штрафы на общую сумму свыше 100 миллионов тенге. Также установлено, что 15-ю детскими садами (из них три государственных и 12 частных) причинен ущерб государству в размере 72,2 миллиона тенге. В частности, 12 частных детских садов необоснованно получили 47 миллионов тенге из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали эти организации. По этим случаям начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество), - сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, выявлены факты хищения денежных средств бухгалтерами трех государственных детских садов на сумму 25 миллионов тенге. Начаты два досудебных расследования по статье 189 (Хищение) УК РК.

Работа в данном направлении продолжается, отметили в ведомстве.

Отметим, в регионе на начало августа текущего года в очереди в детские сады стоял 3 191 ребенок.

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