В Мангистау до конца года для инвалидов планируют адаптировать 622 объекта

В регионе для лиц с инвалидностью адаптировано 542 объекта. До конца года их количество намерены увеличить до 622. Об этом сообщили в фонде «Әділдік және өркендеу Маңғыстау облысы».

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В целях обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды в Мангистауской области проведена полная адаптация 542 объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии «Аманат» на 2023-2027 годы и проект «Халықпен бірге», разработанный по поручению Главы государства, - сообщили в фонде.

В Дорожной карте партии Amanat в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 35 тысяч объектов, включенных в Интерактивную карту доступности. Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов.

Таким образом, в 2023 году – 20% объектов на Карте, в 2024 – 40%, в 2025 – 60%, в 2026 – 80%, в 2027 – 100%. В настоящее время по стране полностью адаптирован 16 541 объект.

До конца текущего года по Мангистауской области запланирована адаптация 622 объектов, из них в настоящее время адаптировано 542 объекта, - отметили в фонде.

Так, из 542 объектов в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

государственные организации – 74;

объекты здравоохранения – 84;

объекты образования – 237;

объекты культуры – 26;

объекты торговли и оказания услуг – 77;

объекты спорта – 8;

объекты социальной защиты – 4;

объекты транспортной инфраструктуры – 2;

организации питания – 10;

прочие – 20.

В Актау в последнее время значительно улучшилась ситуация в плане организации доступной среды для лиц с инвалидностью. Так, например, в аэропорту был установлен пандус и амбулифт, адаптированы санитарно-бытовые помещения, предназначенные для удобства людей с особыми потребностями, а также значительно улучшилась ситуация в гипермаркетах «Дина», «Анвар», а именно входные группы, появились тактильные дорожки и указатели. Помимо этого, хотел бы отметить прогулочную зону вдоль побережья моря, где можно свободно передвигаться лицам с инвалидностью, - рассказал житель Актау с I группой инвалидности Жасулан Даулбаев.

Стоит отметить, что, несмотря на проводимые мероприятия, люди с ограниченными возможностями продолжают сталкиваться с трудностями передвижения. Например, ранее в редакцию Lada.kz обращались жители дома №20 в 5 микрорайоне. По их словам, в их доме проживают два инвалида, однако пандус, предназначенный для использования, является непригодным.