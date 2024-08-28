В Актау запустили фонтан «Каравелла»

В Актау под конец лета все же запустили после ремонта фонтан «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимат Актау

По данным городской администрации, в связи с износом установок фонтана была проведена полная замена оборудования. Обновлены трубы, насосы и другие компоненты. Заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов отметил, что залезать в фонтан и ходить по его ограждению строго запрещено.