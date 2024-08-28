В Актау запустили фонтан «Каравелла»

В Актау под конец лета все же запустили после ремонта фонтан «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.
По данным городской администрации, в связи с износом установок фонтана была проведена полная замена оборудования. Обновлены трубы, насосы и другие компоненты. Заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов отметил, что залезать в фонтан и ходить по его ограждению строго запрещено.
В районе фонтана «Каравелла» проведены работы по замене светодиодных светильников. Залезать внутрь фонтана и ходить по его ограждению строго запрещено, поскольку в воде установлены электронные устройства. Также в 26 микрорайоне полностью обновлено устройство фонтана возле мечети «Бекет ата». Сейчас ведутся работы по запуску этого фонтана, - сказал заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Айдар Бисенов.
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