Мемориальную доску заслуженному тренеру по боксу установят в Актау

В Актау установят мемориальную доску заслуженному тренеру по боксу РК, заслуженному ветерану спорта Казахстана, почетному гражданину Мангистауской области Александру Драчу.
Как сообщается, мероприятия пройдет в эту субботу.
31 августа в 10:00 часов по адресу 6 микрорайон, дом №26, квартира №7 состоится открытие мемориальной доски на доме, где проживал Александр Александрович Драч. Приходите, поддержите, - сказано в распространенном сообщении.
Тренер ушел из жизни 30 декабря 2018 года в возрасте 79 лет.
За время работы Александр Драч подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.
В 2021 году на одном из жилых домов города в честь тренера создали мурал.
Комментарии0 комментарий(ев)