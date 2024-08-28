Мемориальную доску заслуженному тренеру по боксу установят в Актау

В Актау установят мемориальную доску заслуженному тренеру по боксу РК, заслуженному ветерану спорта Казахстана, почетному гражданину Мангистауской области Александру Драчу.

Фото: архив Lada.kz

Как сообщается, мероприятия пройдет в эту субботу.

31 августа в 10:00 часов по адресу 6 микрорайон, дом №26, квартира №7 состоится открытие мемориальной доски на доме, где проживал Александр Александрович Драч. Приходите, поддержите, - сказано в распространенном сообщении.

Тренер ушел из жизни 30 декабря 2018 года в возрасте 79 лет.

За время работы Александр Драч подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.

В 2021 году на одном из жилых домов города в честь тренера создали мурал.