Акимат Актау пригрозил предпринимателям

Власти попросили предпринимателей привести в порядок рекламные конструкции, расположенные в областном центре.

Акимат Актау на постоянной основе проводит работу по информированию о необходимости поддержания ваших рекламных конструкций в надлежащем состоянии. На сегодняшний день наблюдаются случаи, когда некоторые предприниматели не выполняют свои обязательства в этом вопросе.

В связи с этим просим вас привести рекламные конструкции в порядок до 15 сентября 2024 года. Работы включают в себя: установку бесперебойного ночного освещения, замену выцветших баннеров, покраску конструкций, побелку фундаментных блоков, а также очистку от наклеек.

В случае несоблюдения указанных требований акимат Актау будет вынужден принять меры в рамках законодательства Республики Казахстан, - сказано в официальном сообщении.