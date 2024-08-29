Где отключат воду и электроэнергию в Актау 29 августа

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» рассказали о том, в каких микрорайонах Актау сегодня, 29 августа, произойдут плановые отключения водоснабжения и электроэнергии.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 29 августа, в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Питьевую воду отключили в следующих микрорайонах:

- 15 микрорайон, под ограничением дома №№ 4, 9, 10, 11, 13, 35, 37, 39, коттеджи, КНС-10. Ориентировочно до 14.00;

- 3Б микрорайон, под ограничением здания «ПНС», ГКП «АУЭС», гаражи, строительный магазин, бизнес-центр «Хаким», ориентировочно до 17.00.

Без питьевой и технической воды сегодня остались жители дома № 9 в 22 микрорайоне. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 15.00.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.