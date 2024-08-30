Жители Актау недовольны разорванными баннерами с природными достопримечательностями

фото прислано жителями

Баннер с изображением знаменитой мангистауской горы Тамшалы привлек внимание жителей. Выцветший и порванный рекламный щит портит внешний облик микрорайона, придает ему запущенность.

«Этот баннер в таком виде стоит уже не первый месяц. Понимаю, что частный билборд, но разве акимат не должен как-то внушать предпринимателям, что они обязаны, по крайний мере, не портить облик города своей рекламой», - говорят люди.

В местном акимате сообщили, что билборд, расположенный напротив "Ардагера", далеко не единсвтенный рекламный щит, к которому у них есть претензии. Ранее отдел предпринимательства уже обращался к бизнесменам с просьбой навести порядок с наружной рекламой.

«Акимат Актау на постоянной основе проводит работу по информированию о необходимости поддержания ваших рекламных конструкций в надлежащем состоянии. На сегодняшний день наблюдаются случаи, когда некоторые предприниматели не выполняют свои обязательства в этом вопросе. В связи с этим просим вас привести рекламные конструкции в порядок до 15 сентября 2024 года. Работы включают в себя: установку бесперебойного ночного освещения, замену выцветших баннеров, покраску конструкций, побелку фундаментных блоков, а также очистку от наклеек», - сообщил отдел предпринимательства.

В случае несоблюдения указанных требований акимат города Актау будет вынужден принять меры в рамках законодательства Республики Казахстан, сообщили чиновники.