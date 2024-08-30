18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.63
534.46
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.08.2024, 19:05

Жители Актау недовольны разорванными баннерами с природными достопримечательностями

Общество 0 657 Наталья Вронская

В редакцию lada.kz обратился житель областного центра, недовольный внешним видом центральных улиц, испорченных запущенными билбордами.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

Баннер с изображением знаменитой мангистауской горы Тамшалы привлек внимание жителей. Выцветший и порванный рекламный щит портит внешний облик микрорайона, придает ему запущенность.

 

«Этот баннер в таком виде стоит уже не первый месяц. Понимаю, что частный билборд, но разве акимат не должен как-то внушать предпринимателям, что они обязаны, по крайний мере, не портить облик города своей рекламой», - говорят люди.

 

В местном акимате сообщили, что билборд, расположенный напротив "Ардагера", далеко не единсвтенный рекламный щит, к которому у них есть претензии. Ранее отдел предпринимательства уже обращался к бизнесменам с просьбой навести порядок с наружной рекламой.

 

«Акимат Актау на постоянной основе проводит работу по информированию о необходимости поддержания ваших рекламных конструкций в надлежащем состоянии. На сегодняшний день наблюдаются случаи, когда некоторые предприниматели не выполняют свои обязательства в этом вопросе. В связи с этим просим вас привести рекламные конструкции в порядок до 15 сентября 2024 года. Работы включают в себя: установку бесперебойного ночного освещения, замену выцветших баннеров, покраску конструкций, побелку фундаментных блоков, а также очистку от наклеек», - сообщил отдел предпринимательства.

 

В случае несоблюдения указанных требований акимат города Актау будет вынужден принять меры в рамках законодательства Республики Казахстан, сообщили чиновники.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?