В Актау благоустроили пешеходные дорожки вокруг 34 образовательных учреждений

Вблизи образовательных учреждений устанавливаются ограничения скорости, парковочные места и запрещающие дорожные знаки. По словам Асхата Нурмухана, руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау, эти меры будут применяться ко всем образовательным организациям города.

«На данный момент в 30 государственных школах и 4 детских садах города завершены работы по обновлению дорожных знаков, нанесению дорожной разметки и установке искусственных дорожных неровностей. Сотрудники подрядной компании также устанавливают ограждения. Эти мероприятия по благоустройству пешеходных дорожек организованы для обеспечения безопасности детей к новому учебному году, и будут проводиться вокруг всех образовательных учреждений города», - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.