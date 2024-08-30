18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.63
534.46
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.08.2024, 08:59

Аким Мангистау поздравил жителей с Днем Конституции

Общество 0 547 Лиана Рязанцева

Поздравление главы региона Нурдаулета Килыбая опубликовано в социальных сетях акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

Глава региона отметил важность этого праздника.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Государственным праздником Республики Казахстан – Днем Конституции! День Конституции – один из важнейших праздников для нашей страны.  30 августа 1995 года был принят основной закон страны.  Это особенное событие для казахстанцев, положившее начало новым страницам развития республики, - сказал аким области.

Нурдаулет Килыбай также в своей речи подчеркнул, что Конституция укрепила единство народа Казахстана, объединенного общей исторической судьбой. 

На основе  положений Конституции были осуществлены жизненно важные для будущего страны изменения, создана стабильная рыночная экономика.  Мы заложили основы демократического общества.  Казахстан прославился на мировой арене и занял достойное место в глобальной экономической системе. Дорогие соотечественники! Как говорил внесший серьезный вклад в становление парламентаризма в стране Абиш Кекильбайулы: «Бағалай білмегенге бақ қонбайды, Қуана білмегенге құт қонбайды» - будем ценить свои достижения, совершенные для единства и солидарности нашей суверенной страны, и стремиться к новым вершинам! Желаю Вам крепкого здоровья, мирной жизни, благополучия и успехов, - сказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?