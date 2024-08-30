Аким Мангистау поздравил жителей с Днем Конституции

Глава региона отметил важность этого праздника.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Государственным праздником Республики Казахстан – Днем Конституции! День Конституции – один из важнейших праздников для нашей страны. 30 августа 1995 года был принят основной закон страны. Это особенное событие для казахстанцев, положившее начало новым страницам развития республики, - сказал аким области.

Нурдаулет Килыбай также в своей речи подчеркнул, что Конституция укрепила единство народа Казахстана, объединенного общей исторической судьбой.

На основе положений Конституции были осуществлены жизненно важные для будущего страны изменения, создана стабильная рыночная экономика. Мы заложили основы демократического общества. Казахстан прославился на мировой арене и занял достойное место в глобальной экономической системе. Дорогие соотечественники! Как говорил внесший серьезный вклад в становление парламентаризма в стране Абиш Кекильбайулы: «Бағалай білмегенге бақ қонбайды, Қуана білмегенге құт қонбайды» - будем ценить свои достижения, совершенные для единства и солидарности нашей суверенной страны, и стремиться к новым вершинам! Желаю Вам крепкого здоровья, мирной жизни, благополучия и успехов, - сказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.