В Актау пройдёт ярмарка сельскохозяйственной продукции

На ярмарке будут представлены продовольственные товары, которые, как заверяют в городском акимате, можно будет приобрести по доступным ценам. Об этом сообщили в акимате города.
Ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города пройдёт 31 августа.
В 26 микрорайоне на стоянке, возле медицинского центра «Қасиет», состоится ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города. Ярмарка будет проходить только один день — в субботу, - сообщили в акимате Актау.
На ярмарке жители смогут приобрести по доступным ценам овощи и фрукты, молочные изделия, хлебобулочные изделия и многое другое.
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