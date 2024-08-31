В Актау фонтан «Каравелла» наполняли водой с помощью водовоза

В городской администрации сообщили, что для рационального использования питьевой воды было принято решение наполнить фонтан с помощью водовоза.

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Жители Актау сняли на видео, как городской фонтан на площади Астана в 4 микрорайоне заполняют водой с помощью водовоза. У горожан это действие вызвало множество вопросов.

Редакция Lada.kz решила выяснить, с какой целью необходимо было наполнять фонтан водой?

Заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Айдар Бисенов разъяснил ситуацию.

Почти всё оборудование фонтана было заменено, и, соответственно, при его запуске он был пустым. Поскольку фонтан подключен к централизованным городским водопроводным сетям, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на них, было принято решение заполнить фонтан с помощью водовозов для его запуска, - сказал Айдар Бисенов.

Напомним, в Актау под конец лета все же запустили после ремонта фонтан «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне.