Зачем уложили новый асфальт? Из-за порыва трубы разрушили дорогу в Актау

Фото жителей 11 микрорайона

По словам жителей 11 микрорайона, новое асфальтовое покрытие около домов №11, №12 и №13 появилось в начале лета. Спустя две недели после укладки произошел порыв трубопровода. Коммунальщики оперативно устранили проблему, но оставили за собой ямы на дороге. Дорогу до сегодняшнего дня так никто и не восстановил.

Ежегодный абсурд! Как объяснить акимату, что нужно заменить трубы, а затем заняться дорожным покрытием. Скоро начнется школа. По этой дороге ежедневно родители возят своих детей. Ямы станут глубже, - восклицают жители пятиэтажек.

В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что в этом году в 11 микрорайоне полностью обновили асфальт, однако на указанном участке был обнаружен порыв.