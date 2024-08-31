Запущен автобус «Актау – Таучик – Актау»

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Из села Таучик набор пассажиров проходит возле магазина «Санжар».

Из Актау автобус направляется с автостоянки «Сары базар» в 31 микрорайоне.

Напомним, в мае текущего года управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области запущен регулярный автобусный маршрут «Актау – Оймаша – Актау», курсирующий от областного центра до воинских частей 25744 и 75488, и полигона «Оймаша». Подробнее по ссылке.