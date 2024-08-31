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31.08.2024, 18:22

Не троньте пеликанов! Эколог обратился к жителям Актау

Общество 0 1 134 Сергей Кораблев

С началом сезона миграции птиц в поле видимости и доступности людей могут встречаться различные их представители. Каких действий не нужно предпринимать, поделился руководитель НПУ «ЭкоМангистау» Кирилл Осин.

Фото автора
Фото автора

На этой неделе на пеликана на Каспии впервые в жизни наткнулся автор Instagram-паблика @kladoiskateli_mangystau, который заснял птицу в районе баз отдыха.​

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Председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации Ecojer и член Общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков не удивился появлению пеликана. На пролете, по его словам, они встречаются на Караколе.

Пеликан для нашего региона, как подтвердил Кирилл Осин, не редкость. Они гнездятся на побережье северного и северо-восточной части Каспия. Также они останавливаются на озере Караколь. В период миграции их можно встретить на протяжении всего побережья. Для питания же они больше предпочитают мелководье.

Только на Караколе 175 видов птиц, 22 из которых внесены в Красную книгу. Поэтому, какая бы птица не попалась, главное не трогать, не пытаться «спасать» и не беспокоить. Кормить их тоже нежелательно, так как можно сделать только хуже, - говорит Кирилл Осин. 

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