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01.09.2024, 19:19

В Актау велотурист попал на штраф из-за отсутствия дорожного знака: как отреагировали власти

Общество 0 576 Сергей Кораблев

Мужчину привлекли к ответственности на автодороге вдоль набережной в 15 микрорайоне. Решат ли проблему, корреспондент Lada.kz узнал в городской администрации.

Фото предоставил велотурист
Фото предоставил велотурист

Велотурист утверждает, что на повороте у развлекательного комплекса «Laguna» должен быть установлен дорожный знак «Велосипедная дорожка», указывающий на наличие таковой на набережной.

Не знающий город поедет по оживленной автодороге на велосипеде вдоль набережной, хотя имеется безопасная велодорожка. Как раз таки на Приморском бульваре расположены свыше 200 камер видеонаблюдения. Итог – штраф 3 692 тенге. Слышал, что так штрафуют немало велосипедистов, - рассказал мужчина.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что возле автодороги имеется тротуарная зона. Велосипедистам нужно передвигаться по ней.

Устанавливать знак, посчитали чиновники, нет необходимости.

Наша существующая дорога является двухполосной, расположить велосипедную линию нет возможности, - отметили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
tim77712
tim77712
Разве нельзя установить знак 3.9 на тех участках где нельзя передвигаться на велосипедах и самокатах чтоб и дети понимали?
01.09.2024, 19:06
Andrew110
Andrew110
Разговоры слепого с глухим. Велосипедист говорит, что нужен знак информирующий о том, что вдоль автодороги есть велодорожка. Чтобы велосипедисты двигались по ней. Ему отвечают "существующая дорога является двухполосной, расположить велосипедную линию нет возможности". Типичные чиновники, отвечают на вопрос который не задавали.
01.09.2024, 15:54
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