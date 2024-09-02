В Актау велотурист попал на штраф из-за отсутствия дорожного знака: как отреагировали власти

Мужчину привлекли к ответственности на автодороге вдоль набережной в 15 микрорайоне. Решат ли проблему, корреспондент Lada.kz узнал в городской администрации.

Фото предоставил велотурист

Велотурист утверждает, что на повороте у развлекательного комплекса «Laguna» должен быть установлен дорожный знак «Велосипедная дорожка», указывающий на наличие таковой на набережной.

Не знающий город поедет по оживленной автодороге на велосипеде вдоль набережной, хотя имеется безопасная велодорожка. Как раз таки на Приморском бульваре расположены свыше 200 камер видеонаблюдения. Итог – штраф 3 692 тенге. Слышал, что так штрафуют немало велосипедистов, - рассказал мужчина.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что возле автодороги имеется тротуарная зона. Велосипедистам нужно передвигаться по ней.

Устанавливать знак, посчитали чиновники, нет необходимости.