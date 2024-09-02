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01.09.2024, 21:10

Смертельная угроза: жители Актау раскритиковали состояние детской площадки в 11 микрорайоне

Общество 0 343 Сергей Кораблев

Внимание властей, как говорят жители 11 микрорайона, так и не привлекла травмоопасная детская площадка.

Фото жителей дома №4 в 11 микрорайоне
Фото жителей дома №4 в 11 микрорайоне

Ремонта детской площадки между домами №4 и №5, уверяют люди, не могут добиться уже несколько лет.

Из советской пешеходной плитки, которая уложена по периметру игровой зоны, в разные стороны торчат арматурные штыри. Жители заявляют, что они представляют смертельную опасность. Ограждений на площадке тоже нет.

Жители считают, что чиновникам нужно выделить около получаса работ болгаркой, чтобы спилить арматуру.

По вечерам собираются ребята постарше, которые распивают алкоголь, курят, используя нецензурный лексикон, и доставляют ночами неудобства своими криками. Порой доходит до драк, - рассказывает отец троих детей, житель дома №4.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что данная плошадка имеется в списке тех, что планируется обновить до конца текущего года.

Ранее чиновники огласили список микрорайонов, где построят детские игровые площадки, но вышеуказанной площадки в перечне не оказалось.

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