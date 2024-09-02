Где отключат воду и электроэнергию в Актау 2 сентября

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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Сегодня, 2 сентября, ремонтные работы по водоснабжению в двух микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Питьевую воду отключили в 14 микрорайоне в доме № 34. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 15.00.

В связи с порывом без технической и питьевой воды сегодня остались жители дома № 9 в 22 микрорайоне. Ориентировочно до 16.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.