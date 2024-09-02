Экоконкурс «Трансформация» принимает заявки от жителей Актау

В областном центре продолжается прием заявок на конкурс «Трансформация», организованный городским отделом внутренней политики и развития языков. Мероприятие проходит с 10 июня по 1 ноября, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото жителей 42 дома 12 микрорайона г. Актау

Конкурс состоит из пяти номинаций. В частности, жители города могут принять участие в номинациях: «Лучший двор», «Лучший двор жилого комплекса», «Лучшее учреждение» (коммерческое, государственное), «Лучший дворник» и «Лучший подъезд». В каждой номинации предусмотрены денежные призы:

І место - 100 000 тенге

ІІ место - 70 000 тенге

ІІІ место - 50 000 тенге

«Конкурс направлен на развитие инициатив по улучшению благоустройства, озеленения и создание благоприятных условий для жителей города. Мероприятие реализуется по гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронную почту info@ecomangystau.kz до 1 ноября», - сказала руководитель отдела внутренней политики и развития языков города Актау Гульмира Балгожаева.



Более подробную информацию можно получить на официальном сайте акимата города Актау и на сайте НПО «Эко Мангистау».