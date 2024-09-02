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02.09.2024, 10:14

Экоконкурс «Трансформация» принимает заявки от жителей Актау

Общество 0 1 398 Наталья Вронская

В областном центре продолжается прием заявок на конкурс «Трансформация», организованный городским отделом внутренней политики и развития языков. Мероприятие проходит с 10 июня по 1 ноября, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото жителей 42 дома 12 микрорайона г. Актау
Фото жителей 42 дома 12 микрорайона г. Актау

Конкурс состоит из пяти номинаций. В частности, жители города могут принять участие в номинациях: «Лучший двор», «Лучший двор жилого комплекса», «Лучшее учреждение» (коммерческое, государственное), «Лучший дворник» и «Лучший подъезд». В каждой номинации предусмотрены денежные призы:
І место - 100 000 тенге
ІІ место - 70 000 тенге
ІІІ место - 50 000 тенге

«Конкурс направлен на развитие инициатив по улучшению благоустройства, озеленения и создание благоприятных условий для жителей города. Мероприятие реализуется по гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронную почту info@ecomangystau.kz до 1 ноября», - сказала руководитель отдела внутренней политики и развития языков города Актау Гульмира Балгожаева.
 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте акимата города Актау и на сайте НПО «Эко Мангистау».

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Полив же запретили, во дворах удаляли все врезки в питьевую воду. А теперь, конкурс объявляют на лучший двор. Непонятно...
02.09.2024, 09:20
Beket
Beket
Призы какие-то, как в детском конкурсе. Лучше бы дарили какие-нибудь работы по благоустройству, водопровод для полива растений, то, что даст пользу всему двору или подъезду. Денежные призы можно дворнику вручать
02.09.2024, 05:18
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