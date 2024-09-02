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02.09.2024, 11:41

Жители Мангистау жалуются на качество продуктов питания

Общество 0 2 215 Гульмира Садырова

С начала года в региональный департамент санитарно-эпидемиологического контроля более 20 заявлений от жителей области. В основном они касаются качества продуктов питания. Об этом рассказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела контроля и надзора за обьектами питания.

Баян Сатканбаева. Фото предоставила пресс-служба департамента
Баян Сатканбаева. Фото предоставила пресс-служба департамента

Во вторую очередь, как показал анализ, людей беспокоит санитарное состояние торговых объектов.

«С начала года в департамент поступило 23 заявления от жителей области. Подавляющее их большинство выражает недовольство по поводу качества продуктов питания, таких жалоб насчитывается 16.  Жалуются жители и на факты  реализации просроченных продуктов, мы получили семь таких заявлений», - отметила Баян Сатканбаева.

В прошлом году специалисты департамента получили 27 жалоб от населения: 25 - на качество продуктов питания, по одному - на шум холодильных установок и на расположение объекта. В 12 случаях, как сказала руководиьтель отдела, жалобы подтвердились, в 15 – нет.  

«Владельцы магазинов, киосков, других торговых учреждений должны содержать объект в чистоте, принимать продукцию вместе с документами, подтверждающими ее качество и безопасность, соблюдать сроки годности, условия хранения и реализации, защищать пищевую продукцию от загрязнения, носить чистую спецодежду, соблюдать правила личной гигиены и проходить медицинский осмотр.  Несоблюдение требований санитарных правил может повлечь административную ответственность, а в случае причинения вреда здоровью человека – уголовную», - подчеркнула Баян Сатканбаева.

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