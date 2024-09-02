Жители Мангистау жалуются на качество продуктов питания

С начала года в региональный департамент санитарно-эпидемиологического контроля более 20 заявлений от жителей области. В основном они касаются качества продуктов питания. Об этом рассказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела контроля и надзора за обьектами питания.

Баян Сатканбаева. Фото предоставила пресс-служба департамента

Во вторую очередь, как показал анализ, людей беспокоит санитарное состояние торговых объектов.

«С начала года в департамент поступило 23 заявления от жителей области. Подавляющее их большинство выражает недовольство по поводу качества продуктов питания, таких жалоб насчитывается 16. Жалуются жители и на факты реализации просроченных продуктов, мы получили семь таких заявлений», - отметила Баян Сатканбаева.

В прошлом году специалисты департамента получили 27 жалоб от населения: 25 - на качество продуктов питания, по одному - на шум холодильных установок и на расположение объекта. В 12 случаях, как сказала руководиьтель отдела, жалобы подтвердились, в 15 – нет.