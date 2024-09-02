Более 1000 полицейских перешли на усиленный режим службы в Мангистау

В целях обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности в Мангистауской области в усиленном режиме несут службу более 1000 стражей порядка, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Чтобы усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних, пешеходные переходы вблизи всех образовательных организаций и школ патрулируются сотрудниками полиции в утреннее, дневное и вечернее время.

«Образовательные учреждения полностью оснащены турникетами, камерами видеонаблюдения, а также тревожными кнопками. Камеры подключены к центру оперативного управления, то есть школы находятся под круглосуточным контролем полиции», - сообщили в департаменте.

Начальник ДП полковник полиции Сагындык Аяганов лично проверил состояние камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях и встретился с представителями охранного агентства.