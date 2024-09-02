Масштабная модернизация МАЭКа: почему не освоены деньги

На Мангистауском энергокомбинате продолжается масштабная модернизация. Проект реконструкции затрагивает первую и вторую ТЭЦ. Они задействованы в производстве тепла и электричества для Актау и уже практически исчерпали свой технический ресурс, передаёт «24KZ».

фото Лианы Рязанцевой

В настоящее время износ оборудования Мангистауского энергокомбината составляет 80%. Ремонт котлов и турбин предприятие делает за счёт собственных средств. В прошлом году правительство выделило на модернизацию МАЭКа почти 5 млрд тенге. Из них освоили чуть больше полутора миллиардов, остальное вернули государству.

По словам Киниса Уракова, генерального директора Мангистауского атомного энергокомбината, запчасти для турбин, котлов и электрогенераторов, необходимые производству, изготавливают за рубежом. С момента заказа и получения оборудования может пройти более года.

«Мы – производственное предприятие, и нам нужен срок от 2-х и более лет, если потребуется. За один год мы никак не уложимся. Все заводы, как российские, так и казахстанские, работают только по заказу и при получении предоплаты», - сказала генеральный директор ТОО «МАЭК» Кинис Ураков.

Сейчас Мангистауский энергетический комбинат задолжал за природный газ больше 15 млрд тенге. Предприятие вырабатывает тепло, электроэнергию и опресняет морскую воду благодаря голубому топливу. Ежемесячно он потребляет 2 млрд кубометров газа, за который выплачивает более 5 млрд тенге.

В настоящее время в состав МАЭКа входит уже неработающая установка – первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах. Константин Середнюк 11 лет трудился там инженером-атомщиком. Он, как никто другой, знает о преимуществах атомной электростанции.

«Затраты на строительство атомной станции вдвое выше, чем на строительство газовой станции. Однако в период эксплуатации топливная составляющая для газовой станции составляет 60-65%, тогда как для атомной электростанции – 25-30%. Если сравнивать риски, то атомная станция экологичнее, чем угольная и даже газовая», - говорит инженер-атомщик Константин Середнюк.

Первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах был построен на берегу Каспийского моря и введен в эксплуатацию в 1973 году. После бесперебойной и слаженной работы в 1999 году было принято решение о выводе его из эксплуатации. Процесс этот непростой, и по расчетам займет 50 лет, половина из этого срока уже миновала.

Напомним, в июле текущего года в Актау прошли общественные слушания по вопросу строительства АЭС.