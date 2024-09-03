Где отключат воду и электроэнергию в Актау 3 сентября

В каких микрорайонах города сегодня, 3 сентября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Без технической воды сегодня остались жители 15 микрорайона. Под ограничением дома №№ 1, 2, 3. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00. Также техническую воду отключили жителям 18 и 20 микрорайонов. Под ограничением все дома в 18 микрорайоне и дома №№ 5, 7,8,17 в 20 микрорайоне. Ориентировочно до 20.00.

Питьевое водоснабжение отключили во 2 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 21, 24-33, 58, 59, 60, 73, 74. Ориентировочно до 17.00.

В связи с ремонтом без питьевой воды также остались жители 1 микрорайона. Под ограничением до 15.00 часов дома №№ 14, 15, 16.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.