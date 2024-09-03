ТОО «МАЭК» вновь подало заявку на повышение тарифов

ТОО «МАЭК» подало заявку на повышение тарифов на регулируемые услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство воды) на 2025-2029 годы. Публичные слушания пройдут 26 сентября в Актау. Об этом сообщали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

фото из архива Lada.kz

Публичные слушания состоятся 26 сентября 2024 года в 16.00 в культурно-досуговый комплексе имени Абая.

Их проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области по поступившим заявкам ТОО «МАЭК» на утверждение тарифов и тарифных смет.

В ведомстве отметили, что публичное слушание таже будет параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.

Контактные телефоны департамента: 8 (7292) 42-16-20, 43-84-11.

Напоним, 26 апреля 2024 года ТОО «МАЭК» совместно с представителями Мангистауского областного акимата провели публичные слушания, связанные с повышением тарифов на питьевую воду. «Изюминку» мероприятию добавил первый заместитель акима области, который принес на встречу 100 ведер.