В Мангистау нехватку кадров решают финансовой поддержкой

Медицинские организации Мангистауской области нуждаются в 228 врачах. Более всего дефицит ощущается в Актау, Жанаозене и Бейнеуском районе. Для привлечения кадров врачам оказывается материальная поддержка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

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Из 228 вакантных мест 103 открыты в Актау.

«В Жанаозене не хватает 55 врачей, в Бейнеу - 22, в Каракие - 18, в Мунайлы - 16, в Тупкараганском районе - восемь, в Мангистауском районе - пять. Но при поддержке руководства области делается все для решения вопроса и поддержки специалистов. В прошлом году в регионе оказана единовременная социальная помощь 53 врачам: по 100 тыс. тенге получили 26 специалистов, прибывших в Актау, по 1,5 млн. тенге - 12 врачей, приехавших на работу в Жанаозен и столько же - 15 специалистов, прибывших в районы. В этом году 20-ти крайне дефицитным специалистам, направляющимся в сельскую местность, планируется оказать единовременную социальную помощь в размере 8,5 млн. тенге» - , сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

В ведомстве добавили, что если ранее максимальная сумма кредитов, предоставляемых ежегодно специалистам, едущим в сельскую местность в рамках программы «С дипломом в село», составляла 1500 МРП (5,5 миллиона тенге), то с этого года ее размер вырос до 2000 МРП (7 миллионов 384 тысячи тенге).

Для решения кадрового вопроса ежегодно из местной казны выдаются гранты на подготовку молодых специалистов.