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03.09.2024, 14:05

В Мангистау нехватку кадров решают финансовой поддержкой

Общество 0 1 453 Гульмира Садырова

Медицинские организации Мангистауской области нуждаются в 228 врачах. Более всего дефицит ощущается в Актау, Жанаозене и Бейнеуском районе. Для привлечения кадров врачам оказывается материальная поддержка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Из 228 вакантных мест 103 открыты в Актау.

«В Жанаозене не хватает 55 врачей, в Бейнеу - 22, в Каракие - 18, в Мунайлы - 16, в Тупкараганском районе - восемь, в Мангистауском районе - пять. Но при поддержке руководства области делается все для решения вопроса и поддержки специалистов. В прошлом  году в регионе оказана единовременная социальная помощь 53 врачам: по 100 тыс. тенге получили 26 специалистов, прибывших в Актау, по 1,5 млн. тенге - 12 врачей, приехавших на работу в Жанаозен и столько же - 15 специалистов, прибывших в районы. В этом году 20-ти крайне дефицитным специалистам, направляющимся в сельскую местность, планируется оказать единовременную социальную помощь в размере 8,5 млн. тенге» - , сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

В ведомстве добавили, что если ранее максимальная сумма кредитов, предоставляемых ежегодно специалистам, едущим в сельскую местность в рамках программы «С дипломом в село», составляла 1500 МРП (5,5 миллиона тенге), то с этого года ее размер вырос до 2000 МРП (7 миллионов 384 тысячи тенге).

Для решения кадрового вопроса ежегодно из местной казны выдаются гранты на подготовку молодых специалистов.

«В этом году было выделено 175 грантов: в интернатуру – 85, в бакалавриат – 55, в резидентуру – 35. Из 730 студентов, получающих образование в настоящее время, 650 учатся по гранту областного бюджета, 80 – обучаются в резидентуре на средства республиканской казны», - отметили в пресс-службе.

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