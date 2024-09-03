В Мангистау дочь военнослужащего получила бесплатный грант на обучение в интеллектуальной школе

В рамках проекта «Дорога в школу» дочери сержанта бригады морской пехоты в Актау выдали грант на бесплатное обучение в интеллектуальной школе «Samruk». Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Отец с дочерью. Фото предоставили в пресс-службе Актауского гарнизона

В ходе акции «Дорога в школу», проводимой руководителем службы по организации работы с членами семей военнослужащих войсковой части 25744 Шынар Шариповой при поддержке областного акимата, дочери Биржана Есмурзаева - Раяне - был предоставлен бесплатный грант на обучение в первом классе интеллектуальной школы «Samruk».

Сержант 3 класса Биржан Есмурзаев - техник батарей зенитного дивизиона, уже более десяти лет служит в бригаде морской пехоты.