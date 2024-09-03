В Актау пилотно запустят новый автобусный маршрут

В Актау с 4 сентября в пилотной версии запустят автобусный маршрут №12, сообщает пресс-служба акимата города.
Автобусный маршрут №12 будет проходить от 1 микрорайона «Шагала» до гипермаркета «Анвар» в микрорайоне «Шығыс-2».
Как сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан, запуск данного маршрута направлен на улучшение транспортного обслуживания и обеспечение города дополнительным маршрутом.
Пилотный проект организован для обеспечения города дополнительным маршрутом. На начальном этапе маршрут №12 будет обслуживаться шестью автобусами, с интервалом движения в 20 минут, - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.
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