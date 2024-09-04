Дайте воду! Актаусцы перекрыли дорогу из-за проблем с водоснабжением

Фото: кадры из видео

Инцидент произошел вечером 3 сентября. Из-за сложившейся ситуации люди пошли на отчаянные меры и вышли на автомобильную дорогу, потребовав стабильного водоснабжения. В редакцию Lada.kz прислали кадры с места событий.

На видео запечатлены правоохранители, которые пытались увести жильцов «Шанырака» с проезжей части.

Инцидент прокомментировали в Актауском городском акимате.

​В 20:30 часов во дворе дома №12 в 32В микрорайоне собрались жители жилого комплекса «Шанырак» по вопросам отсутствия питьевой воды. С жителями ЖК «Шанырак» разъяснительную беседу вели ответственные лица акимата города, представители прокуротуры Актау и ГКП «Каспий жылу, су арнасы». После разъяснительной работы со стороны уполномоченных лиц все жители разошлись по домам, - сказано в официальном сообщении.

В городской администрации напомнили, что из-за необходимости поддержания уровня питьевой воды в резервуарах ЦУВС-4 ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ежедневно давление подачи в Актау искусственно занижается. Восстановление обычного уровня подачи осуществляется после 18:00 часов.

Стоит отметить, что к таким мерам население Актау прибегает не в первый раз. Жильцы «Шанырака» уже перекрывали проезжую часть по вышеназванной причине в ноябре 2023 года. В городском акимате тогда сообщили, что сети принадлежат застройщику, и проводились работы по восстановлению водообеспечения. После разъяснений со стороны чиновников люди разошлись по домам, дорожное движение было восстановлено.

В текущем году в июне и июле на автодорогу выходили жители 19 микрорайона. С ними также провели профилактическую беседу и пообещали дать воду.