Где отключат воду и электроэнергию в Актау 4 сентября

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 4 сентября, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.
В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую воду.
В связи с порывали без питьевой воды остались жители следующих микрорайонов:
- 22 микрорайон, дом № 9, ориентировочно до 15.00;
- 6 микрорайон, дом № 3, ориентировочно до 14.00;
- 8 микрорайон, дома №№ 14, 16, 18, ориентировочно до 17.00;
- 7 микрорайон, дом № 17, ориентировочно до 15.00.
Техническую воду отключили:
- 22 микрорайон, дом № 9, ориентировочно до 15.00;
- 26 микрорайон, дом № 12, ориентировочно до 17.00;
- 33 микрорайон, все жилые дома и здания.
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
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