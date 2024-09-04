Где отключат воду и электроэнергию в Актау 4 сентября

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 4 сентября, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую воду.

В связи с порывали без питьевой воды остались жители следующих микрорайонов:

- 22 микрорайон, дом № 9, ориентировочно до 15.00;

- 6 микрорайон, дом № 3, ориентировочно до 14.00;

- 8 микрорайон, дома №№ 14, 16, 18, ориентировочно до 17.00;

- 7 микрорайон, дом № 17, ориентировочно до 15.00.

Техническую воду отключили:

- 22 микрорайон, дом № 9, ориентировочно до 15.00;

- 26 микрорайон, дом № 12, ориентировочно до 17.00;

- 33 микрорайон, все жилые дома и здания.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.