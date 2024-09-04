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04.09.2024, 09:54

Что отремонтирует ГКП «КЖСА» на 272 миллиона тенге

Общество 0 840 Лиана Рязанцева

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» состоялся пресс-тур, на котором представители компании рассказали о проводимых в этом году ремонтных работах в рамках инвестиционной программы на сумму 272 034 тысячи тенге. Об этом сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

 

Фото с сайта Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Фото с сайта Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

По данным заместителя директора по финансам ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Нурлана Орынбасарова, на 2024 год в рамках инвестиционной программы утверждена сумма в 272 034 тысячи тенге.

Эти средства предусмотрены на следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт водопровода в микрорайонах 28А, 28 и 26 на общую сумму 80 853 тыс. тенге.

- Капитальный ремонт трубопровода теплосети от 15-го до 13-го микрорайона на общую сумму 121 644 тыс. тенге.

- Капитальный ремонт сетей водоотведения в микрорайонах 12, 22 и 27 на общую сумму 69 537 тыс. тенге.

На сегодняшний день освоено 88 139 тыс. тенге, что составляет 32,4% от общей суммы инвестиционной программы по ремонту водопроводов, теплотрасс и сетей водоотведения, - заявил Нурлан Орынбасаров.

В связи с многократными порывами в тепловых сетях 11, 12, 13, 27 микрорайонов и водопроводных сетей 26, 27, 28А микрорайонов предприятие планирует обновить тепловые сети протяженностью 6891 метр, включая следующие работы:

- замена тепловых труб диаметром 219 мм и 325 мм общей протяженностью 3,2 км в микрорайонах 11, 12, 13 и 27. На сегодняшний день выполнено 980 м, работы продолжаются;

- замена трубопроводов водоснабжения диаметром 116 мм и 225 мм длиной 2,0 км в 26, 27 и 28А микрорайонах. В настоящее время выполнено 1042 м, работы продолжаются;

- ремонт канализационных коллекторов диаметром 180 мм, 200 мм и 250 мм в 12 микрорайоне общей протяженностью 1,6 км. На данный момент выполнено 211 м, работы продолжаются.

На данный момент заменено 2333 м трубопровода из запланированных 6891 м, что составляет 32,4%. Остальные 67,6% планируется завершить до начала отопительного сезона. Работы по оставшимся задачам продолжаются и будут завершены к концу года, - заверили в ГКП «КЖСА».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Енды отопления болмайды ма сонда
04.09.2024, 05:09
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