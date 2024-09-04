Что отремонтирует ГКП «КЖСА» на 272 миллиона тенге

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» состоялся пресс-тур, на котором представители компании рассказали о проводимых в этом году ремонтных работах в рамках инвестиционной программы на сумму 272 034 тысячи тенге. Об этом сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
По данным заместителя директора по финансам ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Нурлана Орынбасарова, на 2024 год в рамках инвестиционной программы утверждена сумма в 272 034 тысячи тенге.
Эти средства предусмотрены на следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт водопровода в микрорайонах 28А, 28 и 26 на общую сумму 80 853 тыс. тенге.
- Капитальный ремонт трубопровода теплосети от 15-го до 13-го микрорайона на общую сумму 121 644 тыс. тенге.
- Капитальный ремонт сетей водоотведения в микрорайонах 12, 22 и 27 на общую сумму 69 537 тыс. тенге.
На сегодняшний день освоено 88 139 тыс. тенге, что составляет 32,4% от общей суммы инвестиционной программы по ремонту водопроводов, теплотрасс и сетей водоотведения, - заявил Нурлан Орынбасаров.
В связи с многократными порывами в тепловых сетях 11, 12, 13, 27 микрорайонов и водопроводных сетей 26, 27, 28А микрорайонов предприятие планирует обновить тепловые сети протяженностью 6891 метр, включая следующие работы:
- замена тепловых труб диаметром 219 мм и 325 мм общей протяженностью 3,2 км в микрорайонах 11, 12, 13 и 27. На сегодняшний день выполнено 980 м, работы продолжаются;
- замена трубопроводов водоснабжения диаметром 116 мм и 225 мм длиной 2,0 км в 26, 27 и 28А микрорайонах. В настоящее время выполнено 1042 м, работы продолжаются;
- ремонт канализационных коллекторов диаметром 180 мм, 200 мм и 250 мм в 12 микрорайоне общей протяженностью 1,6 км. На данный момент выполнено 211 м, работы продолжаются.
На данный момент заменено 2333 м трубопровода из запланированных 6891 м, что составляет 32,4%. Остальные 67,6% планируется завершить до начала отопительного сезона. Работы по оставшимся задачам продолжаются и будут завершены к концу года, - заверили в ГКП «КЖСА».
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