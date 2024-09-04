В Мангистау стреляют из зенитных установок

Учения, в рамках которых прошли боевые стрельбы зенитных подразделений, стали кульминацией трёхмесячной подготовки.

«Основные усилия направлены на достижение высокой боевой готовности зенитных подразделений и их способность эффективно выполнять задачи по отражению воздушных ударов противника, а также надёжно прикрывать соединения и части при ведении боевых действий. В ходе учений активно использовались зенитные артиллерийские установки ЗУ-232. Эта система, представляющая собой спаренный автомат калибра 23 мм, предназначена для борьбы с различными воздушными целями. Однако её возможности не ограничиваются только этим: она также может эффективно использоваться для уничтожения живой силы, транспортных средств и лёгкой бронетехники противника», - прокомментировали в пресс-службе гарнизона.