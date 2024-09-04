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04.09.2024, 10:13

В Мангистау стреляют из зенитных установок

Общество 0 1 464 Гульмира Садырова

В Мангистауской области морские пехотинцы проводят боевые стрельбы взводов зенитных подразделений на полигоне «Оймаша». В течение недели личный состав бригады морской пехоты осваивает теоретические и практические навыки по противовоздушной обороне. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Кульминация учений. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона
Кульминация учений. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Учения, в рамках которых прошли боевые стрельбы зенитных подразделений, стали кульминацией трёхмесячной подготовки.

«Основные усилия  направлены на достижение высокой боевой готовности зенитных подразделений и их способность эффективно выполнять задачи по отражению воздушных ударов противника, а также надёжно прикрывать соединения и части при ведении боевых действий. В ходе учений активно использовались зенитные артиллерийские установки ЗУ-232. Эта система, представляющая собой спаренный автомат калибра 23 мм, предназначена для борьбы с различными воздушными целями. Однако её возможности не ограничиваются только этим: она также может эффективно использоваться для уничтожения живой силы, транспортных средств и лёгкой бронетехники противника», - прокомментировали в пресс-службе гарнизона.

По словам командира дивизиона, майора Данияра Зайдулина, система является ключевым элементом в обеспечении противовоздушной обороны морской пехоты.

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