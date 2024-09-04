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04.09.2024, 11:32

Замуровали, демоны! Колодец канализации закатали асфальтом в Актау

Общество 0 1 575 Алия Шарипова

Жители Актау возмутились техникой укладки дорожного покрытия в микрорайоне «Шыгыс-2». По их словам, рабочие заасфальтировали канализационный колодец, тем самым перекрыв доступ к коммуникациям.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Видео с неоднозначной укладкой дорожного покрытия опубликовал Instagram-паблик «911.aktau».

«Шыгыс-2», закрыли колодец канализации, в норме должны быть открыты. Они (рабочие – прим. авт.) говорят: «мы ничего не знаем», - указано в подписи к видео.

Пользователи социальной сети, ознакомившись с видео, не стали сдерживать себя в публикации колких комментариев.

«Подождите, вы разве не знаете??? Через месяц начнут копать новый асфальт, чтобы достать до колодцев. А потом там будет большая яма, все по классике».

«Все через *опу!!! Почему это не удивляет совсем?».

«Не переживайте – как только застынет, расковыряют. Да и этот асфальт – до весны. Так что не заморачивайтесь».

«Потом через год-полгода надо будет трубы менять. Они все скопают и потом асфальт будут перестилать (если будут) и снова будут конченные неровные дороги. Надеюсь, все знают, зачем перестилать асфальт».

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог пообещали, что доступ к канализационному колодцу откроют.

На указанном участке дороги в настоящее время проводятся работы по укладке первого слоя асфальта. До проведения этих работ места расположения существующих колодцев были обозначены. После проведения работ по укладке асфальта эти колодцы будут восстановлены, - прокомментировали в отделе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Dushman
Dushman
Позорище, везде бардак, люди перестали думать.
05.09.2024, 02:58
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