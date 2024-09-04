Замуровали, демоны! Колодец канализации закатали асфальтом в Актау

Видео с неоднозначной укладкой дорожного покрытия опубликовал Instagram-паблик «911.aktau».

«Шыгыс-2», закрыли колодец канализации, в норме должны быть открыты. Они (рабочие – прим. авт.) говорят: «мы ничего не знаем», - указано в подписи к видео.

Пользователи социальной сети, ознакомившись с видео, не стали сдерживать себя в публикации колких комментариев.

«Подождите, вы разве не знаете??? Через месяц начнут копать новый асфальт, чтобы достать до колодцев. А потом там будет большая яма, все по классике».

«Все через *опу!!! Почему это не удивляет совсем?».

«Не переживайте – как только застынет, расковыряют. Да и этот асфальт – до весны. Так что не заморачивайтесь».

«Потом через год-полгода надо будет трубы менять. Они все скопают и потом асфальт будут перестилать (если будут) и снова будут конченные неровные дороги. Надеюсь, все знают, зачем перестилать асфальт».