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04.09.2024, 16:05

Регистрировали ли в Мангистау больных оспой обезьян?

Общество 0 1 241 Алия Шарипова

В последние месяцы мировое сообщество широко обсуждает оспу обезьян – крайне заразное вирусное заболевание, известное своими пугающими симптомами и успевшее поразить сотни людей. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказали корреспонденту Lada.kz, фиксировали ли случаи заражения оспой обезьян в регионе.

Фото с сайта knews.kg
Фото с сайта knews.kg

В СМИ широко освещают тему заболевания оспой обезьян. Глобальная вспышка оспы обезьян была совсем недавно, в 2022-2023 годах (ее выявляли в Израиле, Швейцарии, США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании), но нынешняя эпидемия, по оценке экспертов, вызвана гораздо более опасным штаммом.

Так, эпидемия началась со вспышки в Демократической республике Конго, где погибли 450 человек, а затем распространилась по Центральной и Восточной Африке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией.

Глава организации Адханом Гебрейесус заявил, что за первую половину этого года число заболевших уже превысило число случаев за весь прошлый год, и он по рекомендации комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям объявил новую эпидемию «чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здоровья».

Тем временем, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что на 4 сентября текущего года в регионе не было выявлено ни одного больного оспой обезьян.

Такую же информацию давал минздрав Казахстана в середине августа, отмечая принимаемые меры профилактики и предосторожности.

Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян. Министерство здравоохранения следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения, - говорится в распространенном заявлении.

Для справки

По данным Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян – это инфекционное заболевание, которое может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине и упадок сил. Большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание протекает в тяжелой форме.

Оспа обезьян передается от человека к человеку главным образом при тесном контакте с заболевшим, включая членов домохозяйства.

Особенно подвержены заражению оспой обезьян новорожденные, дети, беременные женщины, люди пожилого возраста и люди с ослабленным иммунитетом.

Болезнь сопровождается симптомами, похожими на симптомы гриппа, а также сыпью и волдырями на коже, и в среднем в четырех случаях из ста приводит к смерти.

Профилактика

  • избегать тесных контактов с инфицированными;
  • использовать СИЗ при уходе за больными, которых рекомендуется изолировать либо дома, либо в ЛПУ;
  • рассмотреть возможность вакцинации против натуральной оспы.
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