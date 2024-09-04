Автобус запустили между Актау и Жанаозеном – правда или фейк?

В Сети распространяется информация о том, что между Актау и Жанаозеном запустили общественный транспорт. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области внесли ясность в ситуацию.

Иллюстративное фото: Pixabay

Жители региона обсуждают запуск автобуса между Актау и Жанаозеном.

Информацию Lada.kz прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона.

Сообщаем, что данная информация является фейком, просим доверять только официальным источникам, - прокомментировали в управлении.

К слову, в Актау с сегодняшнего дня, 4 сентября, в пилотном режиме запустили маршрут №12. Он будет проходить от 1 микрорайона («Шагала») до гипермаркета «Анвар» в микрорайоне «Шыгыс-2». Данные предоставили в Актауском городском акимате. Схема движения автобуса по ссылке.