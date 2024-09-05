Департамент юстиции Мангистауской области проведет День открытых дверей. В рамках мероприятия жители Актау смогут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом ведомство сообщило в Instagram.
Акция пройдет в центре поддержки семьи «Жануя». В мероприятии примут участие частные нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, частные судебные исполнители.
День открытых дверей пройдет 6 сентября в 10:00 часов.
Адрес: 29 микрорайон, дом №24, центр поддержки семьи «Жануя».
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