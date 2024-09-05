Где купить в Актау автобусную транспортную карту «O-city»

В Актау автобусную транспортную карту «O-city» можно приобрести у компании, занимающейся реализацией этих карт.

Фото из архива Lada.kz

У жителей Актау есть два способа приобрести транспортную карту «O-city».

Первый — купить карту у компании, занимающейся их реализацией, по адресу: 17 микрорайон, дом 25, жилой комплекс «City Park», корпус В. Офис работает с 9 утра до 18 часов вечера, обеденный перерыв с 12:30 до 14:00.

Второй вариант — приобрести карту у водителей автобусов.

Однако в компании «O-city» уточнили, что детские транспортные карты продаются исключительно в их офисе. Цена детской карты составляет 370 тенге, стандартная карта стоит 400 тенге.

Пополнять карту жители города могут через приложение «O-city», банковские приложения или QIWI терминалы.

Телефон для справок: 8 800 004-04-30 (звонок бесплатный).