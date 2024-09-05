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05.09.2024, 14:41

Где купить в Актау автобусную транспортную карту «O-city»

Общество 0 1 059 Лиана Рязанцева

В Актау автобусную транспортную карту «O-city» можно приобрести у компании, занимающейся реализацией этих карт.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

У жителей Актау есть два способа приобрести транспортную карту «O-city».

Первый — купить карту у компании, занимающейся их реализацией, по адресу: 17 микрорайон, дом 25, жилой комплекс «City Park», корпус В. Офис работает с 9 утра до 18 часов вечера, обеденный перерыв с 12:30 до 14:00. 

Второй вариант — приобрести карту у водителей автобусов.

Однако в компании «O-city» уточнили, что детские транспортные карты продаются исключительно в их офисе. Цена детской  карты составляет 370 тенге, стандартная карта стоит 400 тенге.

Пополнять карту жители города могут через приложение «O-city», банковские приложения или QIWI терминалы.

Телефон для справок: 8 800 004-04-30 (звонок бесплатный).

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Теперь нельзя будет расплачиваться с приложения Каспий что ли? Как то странно они преподнесли информацию о карточке.
05.09.2024, 12:04
Sportikus
Sportikus
А можно в их приложение завести виртуальную карту и не таскать с собой пластиковую? А оплату проводить через кюар этого приложения.
05.09.2024, 11:32
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