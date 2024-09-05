Если протекает крыша! Починить кровлю дома в Актау обещают до конца года

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители дома №11 в 14 микрорайоне. По их словам, они не могут добиться от управляющей компании ремонта кровли. Ситуацию прокомментировали в ТОО «РЭП» и в городском отделе жилищной инспекции.

Фото жителей дома № 11 в 14 микрорайоне

Жители дома №11 в 14 микрорайоне сообщили, что с начала года они безуспешно пытаются добиться ремонта кровли. По их словам, проблема становится особенно острой после каждого дождя — квартиры на пятом этаже постоянно заливает водой. Жильцы неоднократно обращались в соответствующие службы, однако никаких конкретных действий по ремонту крыши до сих пор не предпринято.

Еще в марте руководитель обслуживающей компании ТОО «РЭП» пообещал отремонтировать крышу в августе, однако на дворе уже сентябрь, а работы так и не начались. Протекающая крыша наносит ущерб нашему имуществу и вызывает постоянный дискомфорт у проживающих на верхних этажах. Мы обеспокоены тем, что если ситуация не изменится, затопления могут привести к ещё более серьёзным последствиям. При этом мы исправно оплачиваем услуги обслуживающей компании каждый месяц, но проблемы с крышей остаются нерешёнными, - рассказала жительница дома Светлана.

Журналист Lada.kz обратился за разъяснением к директору ТОО «РЭП» и в городской отдел жилищной инспекции.

Руководитель ТОО «РЭП» Аскар Сапашев сообщил, что заявка от жильцов дома поступила в июле. По его словам, в настоящее время существует очередность проведения ремонта кровли, и до этого дома ремонт также дойдёт. Он заверил, что работы будут выполнены, и крыша будет отремонтирована до конца года.

В городском отделе жилищной инспекции также подтвердили, что в настоящее время по 14 микрорайону поступило значительное количество заявок, связанных с необходимостью проведения ремонтных работ кровли многоквартирных жилых домов.