Назначен новый директор опреснительного завода «Каспий»

Серик Гусман родился 21 августа 1979 года в Актау Мангистауской области.
Имеет несколько высших образований.
Трудовая деятельность:
- 03.2004–01.2005 гг. – работал главным специалистом отдела развития малого предпринимательства ГУ «Актауский городской отдел экономики, промышленности, транспорта и торговли»;
- 01.2005-08.2005 гг. – занимал должность главного специалиста ГУ «Аппарат акима Актау», помощник заместителя акима города;
- 08.2005-02.2006 гг. – работал материальным бухгалтером ГУ «Управление транспортного контроля по Мангистауской области» Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК;
- 02.2006-08.2006 гг. – занимал должность главного бухгалтера ГУ «Мангистау жол лаборатория» Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций РК;
- 04.2007-09.2007 гг. – занимал должность заместителя акима села Умирзак;
- 09.2007-04/2009 гг. – работал начальником ГУ «Актауский городской отдел внутренней политики»;
- 04/2009-07.2010 гг. – занимал должность директора ГКП «Центр координации проектов ЖКХ Мангистауской области»;
- 07.2010-10.2014 гг. – занимал должность директора ГКП «ТВС и В» управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области;
- 10.2014-10.2016 гг. – работал руководителем аппарата-начальник административного отдела Палаты предпринимателей Мангистауской области;
- 10.2016-11.2019 гг. – занимал должность генерального директора ТОО «Kazakh Production Group»;
- 11.2019-10.2021 гг. – занимал должность заместителя акима города;
- 11.2021-02.2023 гг. – занимал должность генерального директора ТОО «Kazakh Production Group»;
- 02.2023-09.2024 гг. – работал председателем Мангистауского областного филиала политической партий «Байтак».
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