18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.94
535.97
5.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.09.2024, 16:01

Назначен новый директор опреснительного завода «Каспий»

Общество 0 3 623 Лиана Рязанцева

Экс-директор опреснительного завода «Каспий» Нурлыбай Аккулов освобождён от занимаемой должности. Новым директором с 3 сентября назначен Серик Гусман. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Серик Гусман родился 21 августа 1979 года в Актау Мангистауской области.

Имеет несколько высших образований.

Трудовая деятельность:

  • 03.2004–01.2005 гг. – работал главным специалистом отдела развития малого предпринимательства ГУ «Актауский городской отдел экономики, промышленности, транспорта и торговли»;
  • 01.2005-08.2005 гг. – занимал должность главного специалиста ГУ «Аппарат акима Актау», помощник заместителя акима города;
  • 08.2005-02.2006 гг. – работал материальным бухгалтером ГУ «Управление транспортного контроля по Мангистауской области» Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК;
  • 02.2006-08.2006 гг. – занимал должность главного бухгалтера ГУ «Мангистау жол лаборатория» Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций РК;
  • 04.2007-09.2007 гг. – занимал должность заместителя акима села Умирзак;
  • 09.2007-04/2009 гг. – работал начальником ГУ «Актауский городской отдел внутренней политики»;
  • 04/2009-07.2010 гг. – занимал должность директора ГКП «Центр координации проектов ЖКХ Мангистауской области»;
  • 07.2010-10.2014 гг. – занимал должность директора ГКП «ТВС и В» управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области;
  • 10.2014-10.2016 гг. – работал руководителем аппарата-начальник административного отдела Палаты предпринимателей Мангистауской области;
  • 10.2016-11.2019 гг. – занимал должность генерального директора ТОО «Kazakh Production Group»;
  • 11.2019-10.2021 гг. – занимал должность заместителя акима города;
  • 11.2021-02.2023 гг. – занимал должность генерального директора ТОО «Kazakh Production Group»;
  • 02.2023-09.2024 гг. – работал председателем Мангистауского областного филиала политической партий «Байтак».
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Ак жол
06.09.2024, 03:21
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Raiders, вот так переиначивают факты истории под свой лад... У меня в аттестате как и в трудовой книжке, военном билете- везде в 1979 г - г. Шевченко.
06.09.2024, 03:19
Raiders
Raiders
1979 Шевченко
06.09.2024, 03:06
Банкир
Банкир
ЁмоЁ, конечно, он же имеет несколько высших образований!!! "работал председателем Мангистауского областного филиала политической партий «Байтак»" - какие должностные обязанности - как связано с опреснением воды???
05.09.2024, 19:09
ЁмоЁ
ЁмоЁ
А новый директор надолго? А тех. знаниями обладает по перегонке, выпаривания или впаривания?
05.09.2024, 14:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?