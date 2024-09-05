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05.09.2024, 17:38

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сменился директор

Общество 0 1 639 Лиана Рязанцева

Новым руководителем ГКП «Каспий жылу, су арнасы» стал Танаш Ускенов, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото пресс-службы компании
Фото пресс-службы компании

Танаш Ускенов родился 12 января 1987 года в Жанаозене.

Имеет высшее образование. В 2004 году окончил Актауский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Геология и разведка месторождений полезный ископаемых РГКП. Инженер-геолог».

Трудовую деятельность начал с 3 апреля 2009. Проработал несколько месяцев оператором производственного филиала «ОзенМунайгаз».

С 27 октября 2009 года до 31 октября 2012 года на данном предприятии проработал в отделе геологии инженером.

С 27 мая 2013 года до 18 декабря 2017 года работал геологом, инженером промысла ЦДНГ «Толкын» филиала АО МНК «КазМунайТенгиз» на месторождениях «Толкын» и «Боранколь».

С 15 января 2018 года до 3 февраля 2020 года работал инженером по транспорту ФК «Бузачи Оперейтинг ЛТД».

С 18 октября 2020 года до 3 мая 2022 года занимал должность директора в государственном коммунальном предприятие на праве хозяйственного ведения «Коммуналдык қызмет» при акимате Тупкараганского района.

С 18 июля 2022 года до 8 сентября 2022 года работал заместителем финансового директора в государственном коммунальном предприятие на праве хозяйственного ведения «Озенинвест» при акимате Жанаозена.

С 8 сентября 2022 года до 1 апреля 2024 года занимал должность директора в «Озенинвест» при акимате Жанаозена.

 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Мынауын жем кор гой
06.09.2024, 03:18
Raiders
Raiders
Жесть Есенова
06.09.2024, 03:04
Базелик
Базелик
личность Танаша Ускенова действительно неоднозначная. В 2012 году его осудили за мошенничество. Вместе с подельницей он брал с людей деньги за... трудоустройство в «Озенмунайгаз», хотя в реальности никого не трудоустраивал. А брали немало. В приговоре суда фигурируют суммы от одного до трёх миллионов тенге с человека. Суд первой инстанции приговорил Ускенова вместе с подельницей к пяти годам колонии. Но позже срок им заменили на условный. А спустя несколько лет он возглавил одно из главных коммунальных предприятий Жанаозена. Orda. Kz
05.09.2024, 16:44
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Родился в1987, в 2004 закончил университет! В 17 лет? - жэээсть...
05.09.2024, 14:41
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