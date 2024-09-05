Решение суда не исполняется в Актау! Снос дома в 17 микрорайоне ожидается уже год

Жители Актау сообщили редакции Lada.kz, что, несмотря на судебное решение о сносе дома в 17 микрорайоне Актау, его всё-таки достроили, а также возвели пристройку рядом с ним. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото жителей Актау

По словам горожан, жилой комплекс «Кереге» в 17 микрорайоне должны были снести, но этого не произошло. Несмотря на судебное решение о сносе, застройщик завершил строительство дома.

Многоэтажный дом все-таки достроили, несмотря на угрозы акимата. Плюс ещё появилась пристройка. Ужасно просто, куда смотрит акимат и ГАСК, - пожаловались жители города.

Даурен Отепкали, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, прокомментировал ситуацию.

Рядом не пристройка, а отдельное здание. Собственником земельного участка основные требования к процессу строительства соблюдены. То есть, разрешение на строительство имеется. Касательно незаконного жилого дома «Кереге» есть решение суда о сносе. Исполняют решение суда государственные судебные исполнители, - заявил Даурен Отепкали.

На вопрос журналиста редакции о том, почему дом не был снесён, несмотря на вступившее в силу решение суда ещё в августе прошлого года, Даурен Отепкали ответил, что исполнением решения суда занимаются государственные судебные исполнители и рекомендовал обратиться к ним с этим вопросом.

Напомним, еще в 2023 году в управлении государственного архитектурно-строительного контроля объяснили, что данный объект (ЖК «Кереге») строится без разрешительных документов и ведомстсвом уже приняты все меры административного взыскания к застройщику.