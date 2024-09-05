Мангистауский чемпион мира возглавил спортивную школу в Костанайской области

Руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Бекболат Байжанов назначил Мангистауского чемпиона мира, мастера спорта международного класса по дзюдо и самбо Сунгата Жубаткана руководителем спортивной школы Костанайской области.

Фото пресс-службы управления спорта

Сунгат Жубаткан окончил спортивную школу-интернат для одаренных детей имени К. Мунайтпасова в Астане, Казахский национальный университет им.Аль-Фараби в Алматы по специальности «Физическая культура и спорт» и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби в Алматы по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2018 году методистом Мангистауской областной федерации Самбо.

В 2018–2024 годах был вице-президентом Мангистауской областной федерации Самбо.

В 2020–2023 годах работал методистом Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

С 2023 по 2024 годы работал методистом в КГУ «ДЮСШ» Актауской городской теннисной школы.

С марта 2024 года - по сей день занимал должность спортивного директора федерации самбо Мангистауской области.

С августа 2024 года являлся президентом Мангистауской областной федерации рукопашного боя.

Сунгат Жубаткан является обладателем областной молодежной премии «Жас Тулпар-2015» в номинации «Лучший спортсмен», в номинации «Лучший спортсмен года-2016» Мангистауской области, в номинации «Человек года-2015» Мангистауской области, премии года в номинации «Лучший спортсмен среди мужчин», в номинации «Лучший спортсмен года-2018». Пятикратный чемпион РК по самбо, чемпион Азии, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса по самбо, 6-кратный чемпион РК по дзюдо, обладатель Кубка Азии и Европы, победитель Кубка мира, бронзовый призер Всемирных Универсиад, мастер спорта международного класса по дзюдо.

В 2022 году награжден «Почетной грамотой» акима Актау, в 2023 году «Почетной грамотой» акима Мангистауской области.