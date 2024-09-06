Где отключат воду и электроэнергию в Актау 6 сентября

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 6 сентября, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня в следующих микрорайонах будет отключена вода:

- 6 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дом № 36, ориентировочно до 17.00;

- 15 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дом № 52, ориентировочно до 12.00;

- 4 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ 64 и 65, ориентировочно до 15.00;

- 14 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ с 26 по 32, 41, здание клиники «Нейрон», ориентировочно до 15.00;

- 34 микрорайон, отключили техническую воду. Под ограничением ботанический сад, ориентировочно до 20.00;

- 22 микрорайон, отключили питьевую воду. Под ограничением дома №№ с 1 по 6, с 29 по 31, ориентировочно до 17.00.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.