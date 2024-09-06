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06.09.2024, 10:18

В Мангистау проводили новобранцев в Пограничную службу

Общество 0 1 596 Гульмира Садырова

Сегодня, 6 сентября, 24 новобранца из Мангистауской области, призванные осенью этого года, отправились служить в Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Всего из региона в погранслужбу будут направлены свыше 600 молодых людей. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Отец и сын. Фото предоставил Н.Шалабаев
Отец и сын. Фото предоставил Н.Шалабаев

Среди новобранцев и Руслан Ибраш – единственный сын потомственного военного, майора Мунала Ерназарова.

«Молодые люди будут проходить службу в Карасайском районе Алматинской области. Этот день стал особенным для всех присутствующих, особенно для майора Ерназарова, который с гордостью провожал своего сына», - отметили в пресс-службе.

Мунал Ерназаров более 15 лет посвятил службе в Вооружённых силах Казахстана. Он воспитывает шестерых детей — одного сына и пять дочерей. Руслан Ибраш, окончивший Kazakstani Swiss American колледж в Астане по специальности в области информационных технологий, принял самостоятельное решение отправиться на военную службу. Отец, как настоящий офицер, поддержал выбор сына.

«Я горжусь своим сыном, — сказал майор Мунал Ерназаров. — Он у меня спортсмен, и с большим желанием отправляется на службу. Я желаю ему лёгкой службы и надеюсь, что он станет настоящим защитником и патриотом своей страны. Счастливого пути всем молодым ребятам, которые идут в армию, а родителям — терпения и силы».

В торжественных проводах новобранцев приняли участие начальник департамента по делам обороны Мангистауской области, ветераны Вооружённых сил, члены комитета солдатских матерей «Сердце матери», а также родители и родственники призывников.

Отправка новобранцев из Мангистау в Пограничную службу КНБ РК продолжается. Вскоре часть из них пополнит ряды Вооружённых сил Казахстана и Национальной гвардии. Всего в рамках  призыва из Мангистауской области планируется отправить около 650 новобранцев.

 

 

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