Свыше 1800 случаев заболевания корью зафиксировано с начала года в Мангистау

В Мангистауcкой области за период с января по сентябрь с лабораторным подтверждением зарегистрировано 1837 случаев кори, сообщает департамент санэпидконтроля по региону.

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Наибольшее количество случаев приходится на детей в возрасте от 1 года до 14 лет (986 случаев), не менее подвержены вирусу младенцы до года (344 случая), зафиксировно 76 случаев болезни у подростков от 15 до 18 лет и 431 факт заражения взрослых от 19 лет.

Санэпидемиологи напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.

«Для профилактики заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь, эпидемический паротит, краснуха) в возрасте 1 года и ревакцинация в возрасте 6 лет, т.е. повторная вакцинация», - сообщили медики.

Напомним, в прошлом году Мангистауская область заняла «печальную бронзу» по количеству случаев зараженья корью в стране.