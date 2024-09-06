О погоде в выходные дни рассказали синоптики Мангистау

Синоптики РГП «Казгидромет» по Мангистауской области составили для lada.kz прогноз погоды на ближайшие выходные, 7 и 8 сентября.

фото из архива Лады

Так, в Мангистауской области 7 сентября, в субботу, осадков не ожидается.

Ветер восточный, юго-восточный 9-14, ночью на северо-западе области 15-20 м/с. Температура воздуха 12-17, на севере области 8, днем 22-27 тепла. В воскресенье, 8 сентября, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 21, днем 25-33, на западе области 22 тепла.

В Актау завтра, 7 сентября, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 тепла. В воскресенье, 8 сентября, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 тепла.

Вчера в регионе бушевала пыльная буря. Жители Актау поделились кадрами сильных порывов и последствий штормового ветра.