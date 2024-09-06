Потребителям Мангистау с начала года возвращено более 18 млн тенге

За восемь месяцев в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило 900 обращений. Жителям возвращено 18 млн 539 тыс.тенге. Основная масса нареканий потребителей касается услуг розничной торговли. Об этом сообщил Рауан Мухаев, руководитель департамента.

Р.Мухаев. Фото предоставили в департаменте

Из 900 заявлений 240 были удовлетворены, по остальным проведены разъяснения.

Львиная доля жалоботносится к розничной торговле – 405. Сферой общественного питания недовольны 62 жителя области, на услуги жилищно-коммунального хозяйства пожаловались 58 человек. Меньше всего нареканий к медицинской сфере – девять и транспортной отрасли – семь.

«Анализ поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей показал, что население больше всего беспокоят вопросы, возникающие при приобретении некачественных товаров в розничной торговле, обмене и возврате товара. Недовольство выразили жители и в отношении качества предоставления бытовых услуг, в том числе к изготовлению и ремонту мебели. За последний месяц увеличилось количество жалоб на работу Электронного сайта «Wildberries». С начала года потребителям от компании возвращено порядка полутора миллионов тенге. Всего поступило 97 обращений, все они удовлетворены», - проокмментировал Рауан Мухаев.

За нарушения ст.204-4 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 58 субъектов предпринимательства.