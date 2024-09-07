С мошенниками столкнулся аким Мунайлинского района

Мошенники рассылают от имени акима Мунайлинского района Ержана Кумискалиева сообщения. Сам чиновник просит жителей региона быть бдительными. Об этом сообщает пресс-служба сельской администрации.
В мессенджере Whatsapp, по словам главы района, неизвестные люди, используя фотографию с его изображением, рассылают фальшивые сообщения. Бдительные коллеги и друзья акима заметили неладное и сразу оповестили чиновника. Аким даже не знает, скольким пользователям были отправлены сообщения.
Ержан Кумискалиев попросил жителей в подобных случаях игнорировать общения и быть осторожными.
Чиновник написал заявление в полицию.
Напомним, в июне этого года мошенники распространяли ложную информацию, подписываясь именем главы Актау Улугбеком Тналиевым.
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