С мошенниками столкнулся аким Мунайлинского района

Мошенники рассылают от имени акима Мунайлинского района Ержана Кумискалиева сообщения. Сам чиновник просит жителей региона быть бдительными. Об этом сообщает пресс-служба сельской администрации.

Ержан Кумискалиев. Фото акимата Мунайлинского района

В мессенджере Whatsapp, по словам главы района, неизвестные люди, используя фотографию с его изображением, рассылают фальшивые сообщения. Бдительные коллеги и друзья акима заметили неладное и сразу оповестили чиновника. Аким даже не знает, скольким пользователям были отправлены сообщения.

Ержан Кумискалиев попросил жителей в подобных случаях игнорировать общения и быть осторожными.

Чиновник написал заявление в полицию.

Напомним, в июне этого года мошенники распространяли ложную информацию, подписываясь именем главы Актау Улугбеком Тналиевым.